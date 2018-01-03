Бронхипрет®. Все ли мы знаем о лекарственном препарате?

Бронхипрет® – это лекарственный растительный препарат для лечения кашля и бронхита. Он подходит для лечения как сухого, так и влажного кашля. Лекарство ощутимо облегчает проявления раздражающего приступообразного кашля, который вызван воспалением дыхательных путей, и способствует его переводу во влажный. Препарат хорошо работает при обильной жидкой мокроте, так как он не увеличивает количество слизи, а просто помогает ее вывести. Благодаря своей эффективности востребован врачами, ему доверяют взрослые и любят маленькие пациенты. Поэтому фитопрепарат завоевал общественное признание среди лучших товаров и услуг. Бронхипрет® – победитель премии «Номер один» в Беларуси в 2019, 2020 и 2021 годах. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ», Германия.

Запатентованный состав

Bronchipret® производится из растительного сырья в соответствии с фирменной запатентованной концепцией, которая называется «фитониринг» (phytoneering). В качестве отхаркивающих компонентов применяются экстракты:

травы тимьяна (Thymi herba), или чабреца,

плюща вьющегося (Hedera helix),

корня первоцвета весеннего, или лекарственного (Primula veris).

Эти лекарственные травы эффективно борются с воспалением в дыхательных путях, разжижают вязкую мокроту и побеждают кашель.

Действие на организм

Экстракт корней первоцвета содержит комбинацию эфирных масел и сапонинов, которые способствуют снижению вязкости мокроты. В результате облегчается ее выделение из дыхательных путей. Это помогает перевести сухой кашель во влажный и затем простимулировать откашливание.

Экстракт листьев плюща делает кашель более щадящим, успокаивает приступы. С его помощью мерцательный эпителий бронхов начинает работать полноценно и очищает дыхательные пути от мокроты. Экстракт листьев плюща расслабляет бронхиальную мускулатуру, что позволяет мокроте отходить еще быстрее и легче.

Экстракт травы тимьяна не только облегчает кашель, но и помогает при простуде, обладает противовоспалительным действием, способствует восстановлению ослабленного организма после болезни.

Доказано, что с воспалением, мокротой и кашлем лучше справляются комбинации лекарственных трав, например, экстракты корней первоцвета и листьев плюща, или экстракты тимьяна и плюща, чем каждое растение по-отдельности.

Преимущества препарата?

Выбирая Бронхипрет® для борьбы с бронхитом и кашлем, мы:

помогаем бронхам бороться с воспалением,

способствуем разжижению вязкой мокроты,

устраняем кашель,

снижаем степень тяжести заболевания и ускоряем выздоровление.

Среди неоспоримых плюсов лекарственного фитопрепарата из Германии – не только эффективное устранение симптома, но и причины кашля. Доказано, что сироп «Bronchipret®» быстро излечивает симптомы, связанные с бронхитом, и снижает их выраженность на 50% уже ко второму посещению врача. Раствор «Bronchipret®» оказывает свое лечебное воздействие и днем, и ночью, уменьшая количество приступов кашля на 67-68%. Bronchipret® в таблетках также оказывает быстрый ощутимый результат, к тому же его удобно при необходимости взять с собой.

Многообразие форм выпуска лекарства позволяет каждому покупателю выбрать свою форму

Комбинация тимьяна и плюща применяется в жидких формах выпуска препарата «Bronchipret®» - в сиропе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 2-х лет и взрослых и растворе во флаконах по 50 и 100 мл для детей с 6-ти лет и взрослых. В таблетках №20 для взрослых и детей старше 12-ти лет применяется комбинация тимьяна и первоцвета.

Когда и как применяют?

Бронхипрет® в сиропе и растворе предназначен для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся сухим или влажным кашлем. Bronchipret® в таблетках эффективно смягчает раздражающий кашель и обладает отхаркивающим действием.

Схема приема препарата:

Сироп:

Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 3,2 мл 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 4,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 5,4 мл 3 раза в день

Раствор:

Возраст Дозировка Дети от 6 до 11 лет 1,3 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 2,6 мл 3 раза в день

Таблетки:

Возраст Дозировка Взрослые и дети старше 12 лет 1 таблетка 3 раза в день

Многих людей волнует вопрос, как уменьшить частоту и тяжесть кашля и избавиться от мокроты. К счастью, есть препараты с высоким уровнем эффективности при кашле, как Бронхипрет.

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